Akdağ Kayak Merkezi´nde sömestir yoğunluğu (2)- Yeniden

Ladik ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte 2 bin 62 metre rakımlı Akdağ Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı, 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sömestir tatilinin son haftasında kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kayak yapmanın keyfini çıkardı.

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