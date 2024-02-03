17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor (2)

Samsun'da 19 gündür kayıp olan İpek Bilecen, polis tarafından bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalar sonunda İlkadım ilçesi Zübeyde Hanım Parkında bulunan İpek Bilecen, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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