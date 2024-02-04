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        12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı

        SAMSUN´da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G. (25), saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:40
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        12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı
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        SAMSUN´da uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G. (25), saklandığı evde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, İlkadım ilçesinde `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G., saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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