12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, İlkadım ilçesinde `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ömer Mert G., saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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