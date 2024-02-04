Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Erdoğan, tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: Samsun´u silip süpüreceğinize inanıyorum

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti´nin Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun´da silip süpüreceğinize inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:58 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan, tanıtım toplantısına telefonla bağlandı: Samsun´u silip süpüreceğinize inanıyorum
        ABONE OL
        ABONE OL

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti´nin Samsun Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı. Erdoğan, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun´da silip süpüreceğinize inanıyorum" dedi.

        İlkadım Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu´nda düzenlenen Cumhur İttifakı Samsun Aday Tanıtım Toplantısı´na eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz ve Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Erhan Aksu, Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, belediye başkanları, parti üyeleri, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanıtım toplantısına telefonla bağlanarak partililere seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz´ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili Samsunlu kardeşlerim, şu anda Gaziantep´teyim. Burada muhteşem bir şehir hastanesi yaptık. Şimdiden 31 Mart akşamı yapılacak olan seçim sonrasını sizinle beraber kutlamak üzere en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum" dedi.

        Erdoğan, "Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığını, gerekse ilçe belediyelerini Samsun´da silip süpüreceğinize inanıyorum. Bizi bu noktada ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak bu kalan süre içerisinde gece gündüz demeden çalışarak inşallah 31 Mart´ta bu zaferi taçlandırmaya var mıyız? Bu zaferi inşallah beraber kutlamaya var mıyız? Bu vesileyle sizleri tebrik ediyorum. Şimdiden yolumuz, yolunuz açık olsun. Tüm belediye başkan adaylarımızı ve ekiplerini, meclis üyelerini Gaziantep´ten Cumhur İttifakı'nın tüm mensuplarına en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı. 

        KARAASLAN: BİZ MUHALEFETİN MECBURİYET SİYASETİNE KARŞIYIZ

        Muhalefete karşı olmadıklarını belirten AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür´den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Biz muhalefete karşı değiliz. Biz muhalefetin bu ülke için önemli olduğuna da inanıyoruz. Çünkü demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama şunu da biliyoruz, biz muhalefetin mecburiyet siyasetine karşıyız. Biz iş bilmezliklere karşıyız. Biz proje üretmeden, yatırım yapmadan, iyi bir şey söylemeden halkın karşısına yeniden çıkmaya niyet edenlere karşıyız. Biz bazı şehirleri, bazı ilçeleri çantada keklik görenlere karşıyız. Biz vatandaşımızı yeniliklerle karşılaştırmak, tanıştırmak için hiç çaba göstermeyen o zihniyete karşıyız. İnanıyorum ki Samsun´da 17 ilçemizde Cumhur İttifakıyla birlikte, MHP´deki çok değerli yol arkadaşlarımızla, AK Parti'mizin kadınından gencine, yaşlısına her kademedeki çok değerli dava arkadaşlarımızla birlikte yeni bir yola çıkıyoruz" dedi.

        YILMAZ: BU DÜNYA HİÇ KİMSEYE KALMIYOR

        AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz ise, "Şu ana kadar 2-3 belediye başkanımız var, onların değişimine karar verildi. O arkadaşlarımızın da yaptıkları hizmetlere minnet ve şükran sunuyorum. Onların yerine gelecek olan belediye başkanlarımız bayrağı onların bıraktığı yerden alacak, koşar adım devam edecek. Siyasetin aday adaylığı süreci, gerek milletvekilliğinde gerekse belediye başkanlığının aday adaylığının tartışıldığı, konuşulduğu sürede insanlar birbirlerinin önüne geçmeye çalışır. Tatlı bir rekabet olur. Bu siyasetin doğasında var. Ama adaylar belli olduktan sonra artık sühunet süreci başlar, artık nezaket süreci başlar. Bundan sonra bütün kardeşlerimin nezaketle, sühunetle kucaklaşmasını rica ediyorum. Bu dünya hiç kimseye kalmıyor. Belediye başkanı olarak görevine devam edememiş kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka onların için bir hayır olduğunu düşünmelerini rica ediyorum" diye konuştu.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, eski Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan´da birer konuşma yaptı. 

        Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçesinin belediye başkan adaylarını tanıttı. 

        AK Parti, Ladik Belediye Başkanlığı için 7 ay önce vefat eden eski başkan Nurhan Yapıcı Özel´in eşi Gürkan Özel'in adaylığını açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla yılgınlığa kapılmadık
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        TCMB Başkanı Karahan'dan ilk açıklama
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        Dev maçta ilk düdük geldi!
        Kasımpaşa doludizgin!
        Kasımpaşa doludizgin!
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        "Başkan ve ekibine güvenimiz tamdır"
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sürücülere silah doğrultan şehir eşkıyası yakalandı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Sacha Boey'den Galatasaray itirafı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Habertürk deprem bölgesinde
        Habertürk deprem bölgesinde
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Meme kanserinin bu tipine dikkat! Genç kadınları hedef alıyor
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular başlıyor
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Oğlunu sevgilisiyle tanıştırdı
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        Kylian Mbappe kararını verdi!
        "Sevgisi dev gibiydi"
        "Sevgisi dev gibiydi"
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        Kuyumcuyu soymaya çalışan kadının kimliği şoke etti!
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"
        "Ateş tek başına kanser belirtisi olabilir"

        Benzer Haberler

        Samsunspor'da kupa mesaisi başladı
        Samsunspor'da kupa mesaisi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da belediye başkan adayları tanıtım törenine...
        Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
        Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde tatil yoğunluğu sürüyor
        12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı
        12 yıl hapisle aranan firari saklandığı evde yakalandı
        Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara te...
        Samsunspor'dan Galatasaray maçı sonrası sosyal medyada yapılan yorumlara te...
        17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor (2)
        17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor (2)