Pompalı tüfekli saldırının 4 şüphelisi adliyede

Olay, dün akşam, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. A.K.T. (21), E.T. (24), B.Ç. (26) ve M.B. (23), hafif ticari araçla gelip sokakta yürüyen ve daha önce küfürleşmeden dolayı husumetli oldukları Cevdet G.'ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G. baldırından yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

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