Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Pompalı tüfekli saldırının 4 şüphelisi adliyede

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, hafif ticari araç ile geldikleri sokakta yürüyen Cevdet G.'yi (27) pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:48 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pompalı tüfekli saldırının 4 şüphelisi adliyede
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, hafif ticari araç ile geldikleri sokakta yürüyen Cevdet G.'yi (27) pompalı tüfekle yaralayan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. A.K.T. (21), E.T. (24), B.Ç. (26) ve M.B. (23), hafif ticari araçla gelip sokakta yürüyen ve daha önce küfürleşmeden dolayı husumetli oldukları Cevdet G.'ye pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. Cevdet G. baldırından yaralandı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla yaralı, sağlık ekipleri tarafından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

        Olayla ilgili çalışma yapan polis, şüphelileri 1 saat içinde yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        'Palalı Sabri' cinayetinde flaş gelişme!
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        Ardahan'da eğitime kar engeli! Yollar kapandı
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        William Carvalho'ya tecavüz suçlaması
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yunaklı'dan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Samsun'dan depremlerden etkilenen Elbistan'a mektuplarla "Gönül Köprüsü" ku...
        Samsun'dan depremlerden etkilenen Elbistan'a mektuplarla "Gönül Köprüsü" ku...
        Çarşamba Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda...
        Çarşamba Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda...
        Samsun´da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı: 4 gözaltı
        Samsun´da sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı: 4 gözaltı
        Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu; 1 yaralı, 4 gözaltı (2)
        Tabancayla oynarken arkadaşını başından vurdu; 1 yaralı, 4 gözaltı (2)
        Samsun'da silahla oynarken arkadaşını başından yaralayan kişi tutuklandı
        Samsun'da silahla oynarken arkadaşını başından yaralayan kişi tutuklandı
        Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hüküm...
        Samsun'da hakkında 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hüküm...