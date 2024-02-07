Eski sevgilisini öldüren şüpheli teslim oldu

SAMSUN'da bir süre ilişki yaşadığı Muradiye Terzi'yi tabanca ile vurarak öldüren M.D. (43), polise teslim oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Atakum ilçesi Pelitköy Mahallesi Pelitköy Toplu Konutları'nda meydana geldi. Apartman görevlisi, Muradiye Terzi'yi evinin kapısının önünde sağ göğsünden tabanca ile vurulmuş halde buldu. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelinin Terzi'nin bir süre ilişki yaşadığı M.D. olduğunu belirledi. M.D., bugün emniyete giderek teslim oldu.

Öte yandan Muradiye Terzi ile M.D.'nin her ikisinin de evli oldukları belirtildi. M.D.'nin daha önce sitede kapıcı olarak çalıştığı ifade edildi.