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        Husumetlisini tüfekle vurdu

        SAMSUN'da U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfek ile vurarak yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:28 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:30
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        Husumetlisini tüfekle vurdu
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        SAMSUN'da U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfek ile vurarak yaraladı.

        Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Kavşağı'nda meydana geldi. U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.E.T.'ye ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Denizevleri Mahallesi 214'üncü Sokak'ta yakalayıp, gözaltına alındı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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