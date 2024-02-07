Husumetlisini tüfekle vurdu
SAMSUN'da U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfek ile vurarak yaraladı.
SAMSUN'da U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfek ile vurarak yaraladı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Atakum ilçesi Denizevleri Kavşağı'nda meydana geldi. U.D. (24), küfür ve tehdit ettiği gerekçesiyle husumetlisi T.E.T.'yi (23) tüfekle sırtından vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.E.T.'ye ambulansla hastaneye götürüldü. Çalışma başlatan polis, kaçan şüpheliyi Denizevleri Mahallesi 214'üncü Sokak'ta yakalayıp, gözaltına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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