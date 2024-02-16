Bakan Yumaklı: Taşkınlarla mücadelenin hepimiz tarafından benimsenmesi gerekir SAMSUN'daMert Irmağı'nın ıslah çalışması temel atma töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Son yıllarda özellikle iklim değişikliğiyle beraber yağış rejiminin değiştiğini ve önceki yıllara nazaran çok farklı yağış biçimlerinin geldiğini görüyoruz. Bundan sonra da devam edeceğinin hepimiz tarafından bilinmesi gerekir. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde, taşkınlarla mücadelenin hepimiz tarafından benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun'un Canik ve İlkadım ilçelerini birleştiren Mert Irmağı'nın ıslah çalışması temel atma törenine katıldı. 2 milyar TL bütçeli projenin temel atma törenine Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Kılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan ve çok sayıda davetli katıldı. Su alanında yeni bir projeye imza atıldığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Su yaşamsal döngü için son derece önemli. Tarım için, enerji için, hizmet için, günlük hayatımız için bütün faaliyetlerimiz için su temel bir ihtiyaç. Tarih boyunca da toplumlar, bütün medeniyetlerini suyun kenarına kurmuşlar. Suyun alternatifsiz rolü, bu medeniyetlerin gelişmesi için önemli bir unsur olmuştur. Ancak suyun kontrol edilememesi halinde ne kadar yıkıcı bir güç olduğunun da hepimiz bilincindeyiz. Son yıllarda özellikle iklim değişikliğiyle beraber yağış rejiminin değiştiğini ve önceki yıllara nazaran çok farklı yağış biçimlerinin geldiğini görüyoruz. Bundan sonra da devam edeceğinin hepimiz tarafından bilinmesi gerekir. Dolayısıyla daha sık ve daha şiddetli yağışlar, bu taşkın hadiselerinin bizleri etkilemesi için yeterli sebebe neden olmakta. Tüm bu faktörleri birlikte değerlendirdiğimizde, taşkınlarla mücadelenin hepimiz tarafından benimsenmesi ve gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir" diye konuştu. 'PROJE 2 MİLYAR LİRALIK BÜTÇEYE SAHİP' Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 binin üzerinde taşkın tesisi inşa edildiğini söyleyen Bakan Yumaklı, şöyle konuştu: "Vatandaşlarımızın sadece yerleşim yerlerinde değil, aynı zamanda tarımsal arazilerinde ki bu da yaklaşık 2 milyon hektarlık bir alan, zararlardan korumak için inşa edildi. Mert Irmağı, yerleşim alanlarının, sanayi tesislerinin, alışveriş merkezlerinin bulunduğu, şehrin en yoğun alanlarının içerisinden geçerek Samsun-Ordu kara yolundan denize dökülüyor. Dolayısıyla burada meydana gelen taşkınların her açından büyük zararı olduğu ve olacağı aşikar. Nitekim 2012 yılında maalesef ki 7 vatandaşımız, bunun yan kollarından biri olan Yılanlıdere Havzası'nda meydana gelen bir taşkın nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün temelini atacağımız bu taşkın koruma proje, 2 milyar liralık bir bütçeye sahip. Öte yandan bu projenin 2 milyarlık bütçesinin harcanması, sadece taşkın konusunu değil, aynı zamanda burada belediyemiz tarafından yapılacak olan rekreasyon alanları ve benzeri şehir merkezinin de daha estetik ve daha güzel bir şekilde olmasına sebep olacak. Bu çalışmalarla Samsunumuza taşkın riski olmayan pırıl pırıl bir nehir ve çevresinde vatandaşlarımızın gezip dinlenebileceği bir alan da oluşturulmuş olacak. Vezirköprü Ovasının sulaması ile ilgili konuyu da sene sonuna kadar bitirmiş olacağız. Bu da vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 16.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:37 facebook

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