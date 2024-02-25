Samsun'da güneşi gören pikniğe koştu
SAMSUN'da, şubat ayının son hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, mesire alanlarında aileleriyle birlikte piknik yapıp, mangal yaktı. Kent genelinde hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip, mesire alanlarını doldurdu. Aileleriyle birlikte Doğu ve Batı park alanlarında piknik yapıp, mangal yakan vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Pikniğe ailece geldiklerini belirten Murat Aykut (43), "Çok güzel bir piknik havası var. Ailece geldik. İnsanlar pazar gününü değerlendirmek için geldiler" dedi. Şehnaz Dizdar (53) ise "Sürekli geliyoruz. Havalar güzel olduğunda hep buralardayız. Sabah kahvaltımızı burada yaparken hava çok güzeldi. Şimdi de mangalımızı yapıp evlerimize döneceğiz. Pazar gününü insanlar değerlendiriyor. Ailenle vakit geçirince her şey güzel oluyor" diye konuştu.
SAMSUN’da, şubat ayının son hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, mesire alanlarında aileleriyle birlikte piknik yapıp, mangal yaktı. Kent genelinde hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar hafta sonunu fırsat bilip, mesire alanlarını doldurdu. Aileleriyle birlikte Doğu ve Batı park alanlarında piknik yapıp, mangal yakan vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Pikniğe ailece geldiklerini belirten Murat Aykut (43), “Çok güzel bir piknik havası var. Ailece geldik. İnsanlar pazar gününü değerlendirmek için geldiler” dedi. Şehnaz Dizdar (53) ise “Sürekli geliyoruz. Havalar güzel olduğunda hep buralardayız. Sabah kahvaltımızı burada yaparken hava çok güzeldi. Şimdi de mangalımızı yapıp evlerimize döneceğiz. Pazar gününü insanlar değerlendiriyor. Ailenle vakit geçirince her şey güzel oluyor” diye konuştu.
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