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        Erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı

        SAMSUN'da R.A. (32), erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. D.K. ağır yaralanırken, R.A., gözaltına alındı.Olay, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, R.A. adlı kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Ameliyat edilen D.K.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 16:45 Güncelleme: 28.02.2024 - 16:50
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        Erkek arkadaşını kalbinden bıçakladı
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        SAMSUN'da R.A. (32), erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. D.K. ağır yaralanırken, R.A., gözaltına alındı.Olay, Canik ilçesi Hacı İsmail Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, R.A. adlı kadın, evde tartıştığı erkek arkadaşı D.K.'yi kalbinden ve karnından bıçakladı. İhbarla, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan D.K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı. Ameliyat edilen D.K.'nin durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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