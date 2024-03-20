Bakan Tekin: Bakanlık olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz

MİLLİEğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ulaşım, servis ve benzeri açılardan bizim yerel yönetimlere çok yakın olmamız gerekiyor. Aynı şekilde 1 milyon 100 bin öğretmenin konut ihtiyacından, bu öğretmenlerimizin ulaşımına kadar birçok konuda yerel yönetimlerle yakın bir işimiz var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz" dedi.

Toplantı için Samsun'a gelen Bakan Tekin, ilk olarak Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Tekin'e, AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Erhan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de eşlik etti. Ziyaret sonrası konuşan Tekin, demokratik düzenler içerisinde seçimlerin çok önemli etkinlikler olduğunu belirterek, "Ülkelerin demokratikleşme çizgisini göstermesi, demokratikleşme teamüllerini ortaya koyması açısından çok önemli. Benim bu başlığı açma sebebim şu; Milli Eğitim Bakanlığı açısından yerel seçimlerin biraz önce bahsettiğim vasıflarının dışında ilave bir önemi daha var. Çok büyük bir aileyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmenimiz var. 20 milyona yakın öğrencimiz var. Bize bağlı okullar, özel okullarla beraber yaklaşık 76 bin civarında da kurumumuz var" dedi.

'ÇOK YAYGIN BİR TEŞKİLATIZ'

Tekin, "Kurumlarımızın belediyelerle, yerel yönetimlerde çok ciddi ilişkileri oluyor. İnşaat, imar, iskan, temizlik giderleri, su, atık su, aklınıza gelebilecek çok farklı çeşitlerde bağlantımız ve ilişkimiz var. Çok yaygın bir teşkilat olduğumuz için öyle. Ulaşım, servis ve benzeri açılardan bizim yerel yönetimlere çok yakın olmamız gerekiyor. Aynı şekilde 1 milyon 100 bin öğretmenin konut ihtiyacından, bu öğretmenlerimizin ulaşımına kadar birçok konuda yerel yönetimlerle yakın bir işimiz var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel seçimleri, en az genel seçimler kadar önemsiyoruz. Bizim açımızdan çok önemli. Bir temennimiz var. İnşallah bu anlamda eğitim-öğretim sürecine katkı vermek isteyen, eğitim-öğretim sürecine katkı verecek belediye başkanlarımız olur, yerel yöneticilerimiz olur. Biz de onlarla birlikte, el birliği ile eğitim-öğretim süreçlerini daha nitelikli bir noktaya taşımak için çaba sarf ederiz" diye konuştu.

'ÖĞRETMEN SAYISI, YAKLAŞIK 2 KAT ARTMIŞ DURUMDA'

Samsun'daki öğrenci ve öğretmen sayısına da değinen Tekin, "Samsun açısından öğrenci sayısında stabil bir durum gözleniyor. Öğrenci sayısı stabilken bakanlığımızın yaptığı yatırımlar açısından baktığımızda şöyle bir tablo var. 2002-2003 yılı öğretim yılında 264 bin öğrenciye, 10 bin 840 öğretmen arkadaşımız hizmet veriyordu. Öğrenci sayısı hemen hemen sabit kalmasına rağmen bu yıl itibarıyla öğretmen sayısı, yaklaşık 2 kat artmış durumda. 20 bin 724 öğretmen hizmet vermektedir. Bunun anlamı şu; Samsun'da öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, aradan geçen 20 yıllık süre içinde yarı yarıya azılmış durumda. Bu, çok önemli bir istatistik göstergedir" dedi.