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        Polis memuru ile annesini 2 araç arasında sıkıştırıp yaralayan şüpheliye tahliye

        SAMSUN'da polis memuru A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 12:35 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:40
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        Polis memuru ile annesini 2 araç arasında sıkıştırıp yaralayan şüpheliye tahliye
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        SAMSUN'da polis memuru A.E. (40) ve annesi Dürdane E.'nin (72) üzerlerine minibüs sürüp yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Gökhan S. (50), avukatının itirazı üzerine yaklaşık 1 ay sonra tahliye edildi. Durdane E., “Psikolojimiz bozuldu, oğlum hala yatıyor ve onu öyle gördükçe daha çok üzülüyorum” dedi.

        Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 20 Şubat’ta meydana geldi. Polis memuru A.E., kızı ve annesi Dürdane E.'yi tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobiliyle durduktan sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü Gökhan S. arasında tartışma çıktı. Gökhan S., A.E. ile Dürdane E.'nin üzerine minibüs sürdü. Minibüs ile otomobil arasına sıkışan A.E. ile Dürdane E. yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

        Minibüs şoförü, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Şubat’ta adliyeye sevk edilen Gökhan S. ifadesinde, "Ben bir şey yapmadım. O geldi bana tabanca kabzasıyla vurdu. Ben ona vurmadım" dedi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine 27 Şubat’ta yeniden gözaltına alınan Gökhan S., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Gökhan S., yaklaşık 1 ay kaldığı cezaevinden avukatının yaptığı itiraz sonrası tahliye edildi.

        'PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

        DHA'ya konuşan ve olayı hala unutamadığını söyleyen Durdane E., “Psikolojimiz bozuldu, oğlum ayağındaki şişlik nedeniyle hala yatıyor ve onu öyle gördükçe daha çok üzülüyorum. Yürüyemiyor. İş göremez raporu var. Torunlarım gelip babalarının yanında ağlıyorlar. Çoğu zaman rüyalarıma ve uykularıma geliyor. Üzerimize gelişi ve bizi ezmeye çalışması, benim düşmem hala her yerim ağrıyor. Oğluma rapor verdiler, işine gidemiyor. Nasıl serbest bırakılır anlamıyorum” dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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