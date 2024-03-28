Polis memuru ile annesini 2 araç arasında sıkıştırıp yaralayan şüpheliye tahliye

SAMSUN'da polis memuru A.E. (40) ve annesi Dürdane E.'nin (72) üzerlerine minibüs sürüp yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan Gökhan S. (50), avukatının itirazı üzerine yaklaşık 1 ay sonra tahliye edildi. Durdane E., “Psikolojimiz bozuldu, oğlum hala yatıyor ve onu öyle gördükçe daha çok üzülüyorum” dedi.

Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 20 Şubat’ta meydana geldi. Polis memuru A.E., kızı ve annesi Dürdane E.'yi tedavisi için hastaneye götürdü. Otomobiliyle durduktan sonra kapıyı açıp annesini indirmek isteyen A.E. ile bu sırada yoldan çekilmesini isteyip kornaya basan minibüs sürücüsü Gökhan S. arasında tartışma çıktı. Gökhan S., A.E. ile Dürdane E.'nin üzerine minibüs sürdü. Minibüs ile otomobil arasına sıkışan A.E. ile Dürdane E. yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.