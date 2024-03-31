TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Muş: Şimdi sıra millette

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, seçim dönemi boyunca partilerin ve adayların söyleyeceklerini söylediğini ve şimdi sıranın millette olduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu İlkadım ilçesindeki Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 2053 numaralı sandıkta kullandı. Milletin kararına saygı göstereceklerini belirten Muş, “Oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Türkiye yaklaşık 2 aydır bir kampanya dönemi yaşadı. Partiler ve adaylar söyleyeceklerini söyledi. Şimdi de sıra millette ve demokrasinin tecelligahı sandık kuruldu. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sonlanmış olacak. Ondan sonra da milletin iradesi ortaya çıkacak. Çıkacak olan bütün sonuçlara herkes gibi biz de saygılıyız. Milletin kararının başımızın üzerinde yeri var. Ülkemize hayırlı olsun. Önümüzdeki 5 yılı inşallah yönetecek kadrolar bu seçim beraberinde belirlenmiş olur. Türkiye istikrarlı bir şekilde yoluna devam eder” dedi.