Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı
SAMSUN'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN’un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda araçta 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, araçtaki M.U., T.İ. ve V.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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