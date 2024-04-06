Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:14 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilde uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Derecik Mahallesi Anadolu Bulvarı’nda yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramalarda araçta 272 sentetik hap ve 1 tüfek ele geçirildi, araçtaki M.U., T.İ. ve V.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!

        Benzer Haberler

        545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde sergileniyor
        545 milyon yıllık deniz lalesi fosili Samsun Müzesi'nde sergileniyor
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 35 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 zanlı yakalandı
        Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nden Vezirköprü'de iftar
        Samsun Otomobil Sporları Kulübü'nden Vezirköprü'de iftar
        Samsun'da Kadir Gecesi idrak edildi
        Samsun'da Kadir Gecesi idrak edildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı