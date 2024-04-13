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        Samsun'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        SAMSUN'un Asarcık ilçesinde beton pompası kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yunus Dilmeç (20) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 20:16 Güncelleme: 13.04.2024 - 20:20
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        Samsun'da beton pompası aracıyla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        SAMSUN'un Asarcık ilçesinde beton pompası kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü Yunus Dilmeç (20) hayatını kaybetti.

        Kaza bu akşam saatlerinde Samsun'un Asarcık ilçesinde meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi'nde Yunus Dilmeç yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen beton pompası kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yunus Dilmeç'i itfaiye ekipleri aracı keserek çıkarttı. Ambulansla Asarcık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilmeç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Beton pompasının kamyonu şoförü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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