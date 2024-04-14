Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bıçakladı (2)

3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Samsun’un Canik ilçesinde Ramazan Çubuk'un husumetlisi Ö.K.B. (17) tarafından bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada olaya karıştığı belirlenen M.A. (17), Kadir Yangöz (19) ve Hüseyin Temel (20) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.B., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.