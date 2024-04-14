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        Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bıçakladı (2)

        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'un Canik ilçesinde Ramazan Çubuk'un husumetlisi Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:35 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:40
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        Tartıştığı husumetlisini sokak ortasında bıçakladı (2)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Samsun’un Canik ilçesinde Ramazan Çubuk'un husumetlisi Ö.K.B. (17) tarafından bıçaklanmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada olaya karıştığı belirlenen M.A. (17), Kadir Yangöz (19) ve Hüseyin Temel (20) de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.K.B., Kadir Yangöz ve Hüseyin Temel çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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