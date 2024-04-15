Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde tartıştığı Cumali Tımarlı (21) ve A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 17:51 Güncelleme: 15.04.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sokak ortasında 2 kişiyi pompalı tüfekle vuran şüpheliler tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde tartıştığı Cumali Tımarlı (21) ve A.K.’yi (15) pompalı tüfekle vurarak yaralayan Efe Melik Kaya (20) ile yanındaki Ömer Faruk Eke (22) tutuklandı.

        Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kadifekale Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Faruk Eke ve Efe Melik Kaya aralarında daha önceden husumet bulunan Cumali Tımarlı ile sokakta tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Efe Melik Kaya, yanındaki pompalı tüfekle Tımarlı ve yanındaki A.K.’ye ateş etti. Tımarlı’nın sağ bacağına 7 saçma, A.K.’nin bacağına ise 1 saçma isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ömer Faruk Eke ve Efe Melik Kaya, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Ayhan Bora Kaplan davasında ilk duruşma
        Süt alım fiyatına zam
        Süt alım fiyatına zam
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Selektörle radar uyarısı yapmak suç mu?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        İran-İsrail gerilimi sonrası analistlerin petrol tahminleri
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        Bakan Özhaseki deprem konutları için tarih verdi
        BMGK olağanüstü toplandı
        BMGK olağanüstü toplandı
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        7 Ekim'den sonra bölgede neler yaşandı?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak?
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Threads Türkiye'de kullanılamayacak!
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Müzeler bayramda rekor kırdı
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Kaza anını kaydeden genç kız konuştu
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Binlerce çalışanını işten çıkaracak
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Kirada tavan uygulaması kalkarsa zam oranı ne olacak?
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Futbolun yeni profesörü Xabi Alonso!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Buruk 11'ini değiştiriyor!
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Düşmanı sandı, başkasını vurdu
        Umduğunu bulamadı
        Umduğunu bulamadı
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        İran - İsrail gerilimi piyasaları nasıl etkiledi?
        "Ölmedim, yaşıyorum"
        "Ölmedim, yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alı...
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alı...
        Samsun'da okulda yangın; öğrenciler tahliye edildi
        Samsun'da okulda yangın; öğrenciler tahliye edildi
        Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamer...
        Asker eğlencesinde tartıştılar, sokak ortasında bıçakladılar, o anlar kamer...
        Terme durgun su kano sporuna hazırlanıyor
        Terme durgun su kano sporuna hazırlanıyor
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü