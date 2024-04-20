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        TIR'a arkadan çarpan araçtaki çift öldü

        SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıktaki TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Mustafa Yıldız (29) ve Özgül Yıldız (31) çifti hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:04 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:05
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        TIR'a arkadan çarpan araçtaki çift öldü
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        SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde kırmızı ışıktaki TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Mustafa Yıldız (29) ve Özgül Yıldız (31) çifti hayatını kaybetti.

        Kaza, Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkiinde meydana geldi. Mustafa Yıldız’ın kullandığı 55 AJU 974 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen S.A.’nın kullandığı 31 ACD 36 plakalı TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Yıldız ve eşi Özgül Yıldız’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Yıldız’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

        Kardeşinin ölüm haberini alıp gelen Mustafa Yıldız’ın ağabeyi, gözyaşı döktü. 3 çocuk sahibi Mustafa ve Özgül Yıldız çiftinin cenazeleri, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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