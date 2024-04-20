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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü

        SAMSUN'UN Atakum ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 16:03 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:05
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        Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil motosiklete çarptı; 1 ölü
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        SAMSUN’UN Atakum ilçesinde ehliyetsiz sürücü M.B.’nin (17) kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü kurye Sefa Şerif Efe (23) yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 00.30 sıralarında Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009’uncu sokakta meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü M.B. yönetimindeki 55 AAH 229 plakalı otomobil, kuryelik yapan Sefa Şerif Efe’nin kullandığı motosiklete, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Sefa Şerif Efe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.B. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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