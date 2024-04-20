Samsunspor - Adana Demirspor maçının ardından

Samsunspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok basit gol yediklerini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Biz bu maçın zor geçeceğini, güçlü bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda golü bulamadık. Çok basit bir gol yedik. Soyunma odasında arkadaşlarla konuştuk. Oyuncularıma iyi oynadığımızı söyledim. Konsantrasyonlarını kaybetmemelerini söyledik. Rakibimize de çok kontratak verdik. 70’inci dakikadan sonra çok baskımız vardı. O baskımızın sonucunda golü bulduk. Direkten dönen toplarımız vardı. Şans yanımızda olsa galibiyetle ayrılacaktık ama olmadı” dedi.

KARAMAN: ŞAHSİ KANAATİM BERABERLİK NORMAL SONUÇ

Beraberliğin iki takım açısından normal bir sonuç olduğunu ifade eden Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Bence iyi bir maç oldu. Çok güzel bir atmosfer. Oyunun ilk 45 dakikası biraz daha oyuna hakim olan, topa sahip olan, hücuma çıkarken de iyi organize ataklar gösteren takım görüntüsü verdik. Nitekim içeri ilk devrenin son bölümünde bulduğumuz golle 1-0 önde girdik. İkinci yarının 20'nci dakikasından sonra yani özellikle oyunun son uzatma ve son 10 dakikalık bölümünde otomatikman 1-0'ı koruma iç güdüsü ortaya çıktı. Oyuncularda bu alışkanlık var. Bunu Manchester City, Real Madrid maçında da gördük. İkinci yarıya baktığınızda 30 dakikalık bir bölüm Real Madrid'in kendi ceza sahası içerisinde ve üzerinde geçti. Dolayısıyla maalesef bunu oyunculardan atamıyoruz. Samsunspor'un da 1-0'dan 1-1 yaptıktan sonraki bir pozisyonu var. İki takım adına da galibiyete gidebilecek pozisyonlar var, beraberlik de şahsi kanaatim normal sonuç. En azından Samsunspor puan olarak 39 oldu, biz 41 olduk. Aşağıdakilerle pozisyonlarımızı koruduk. Ben Samsunspor takımına başarılar diliyorum. Biz önümüzdeki hafta çok önemli bir maça çıkacağız. Artık odağımız o maçta" diye konuştu.