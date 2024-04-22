Çocukları yola atlayınca gelen otomobilin sürücüsüne 'yavaşla' işareti yaptı, darbedildi

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde çocukları yola atlayınca gelen otomobile ‘yavaşla’ işareti yapan Gizem Ö., sürücü Emine K. ve annesi Fadime K. tarafından darbedildi. Gizem Ö.’nün şikayette bulunması üzerine ifadeye çağırılan Emine K., kendisine hakareti ettiğini, olayın bunun üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Olay, ilçenin Çatalarmut Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Gizem Ö.’nün çocukları birden yola atlayınca, bu sırada oradan geçen otomobile ‘yavaşla’ diyerek el işareti yaptı. Bunun üzerine otomobilden inen sürücü Emine K. ve annesi Fadime K. ile Gizem Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine K. ve annesi Fadime K., Gizem Ö.’yü darbetti. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.