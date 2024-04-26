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        Kamyonun çarptığı yaya yaralandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Muhammet Bedir (38), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 09:29 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:35
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        Kamyonun çarptığı yaya yaralandı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı Muhammet Bedir (38), yaralandı.

        Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anlara Bulvarı’nda meydana geldi. O.B.’nin kullandığı 28 AU 501 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Bedir’e çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bedir, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon şoförü, ifadesi için emniyete götürüldü.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri

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