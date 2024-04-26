Kamyonun çarptığı yaya yaralandı

Kaza, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Anlara Bulvarı’nda meydana geldi. O.B.’nin kullandığı 28 AU 501 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Muhammet Bedir’e çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Bedir, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kamyon şoförü, ifadesi için emniyete götürüldü.

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