İnşaattan elektrikli vinç çalan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest

Olay, Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Yapımı devam eden inşaata giren İ.Ç. (37) ve B.K. (38), buradaki elektrikli vinci araçlarına yükleyip, kaçtı. Durumu fark eden işçiler, polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Elektrikli vinç, sahibi S.Ç.’ye teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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