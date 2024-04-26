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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

        SAMSUN'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:40
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
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        SAMSUN’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine 24 Nisan sabahı saat 06.00’da operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yorganların arasına ve çantalara gizlenmiş, 477,33 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 sentetik hap, 25,99 gram sentetik kannabionid, 12,55 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 228 bin 300 lira, 3 tüfek, 59 tüfek kartuşu ve 111 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli, gözaltına alındı.

        Şüphelilerden R.K. (27), dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Salih Çelik (38), çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, H.Ç. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bugün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Hüseyin Kanlı (28), Erkan Kömpe (34), Erdi Özkan (28), Erdal Köseoğlu (33) ve Hüseyin Sevinç (28) tutuklandı. A.C.K. (28) ile E.C.K. (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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