Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama

SAMSUN’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerine 24 Nisan sabahı saat 06.00’da operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda yorganların arasına ve çantalara gizlenmiş, 477,33 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 sentetik hap, 25,99 gram sentetik kannabionid, 12,55 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 228 bin 300 lira, 3 tüfek, 59 tüfek kartuşu ve 111 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 10 şüpheli, gözaltına alındı.