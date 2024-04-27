Ayakkabısına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

İstanbul’dan Samsun’a yolcu otobüsüyle seyahat eden D.B., İlkadım ilçesi Sarıışık mevkiine geldiğinde yol üstünde çevirmeyi görüp, araçtan indi. Hızlı adımlarla ana yoldan uzaklaşmasından şüphelenen ekipler, D.B.’yi durdurdu. Ekiplerin, D.B.’nin giydiği ayakkabısında kabarıklık olduğunu fark ederek yaptığı aramada, dil kısmının içine gizlenmiş 92,19 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan D.B’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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