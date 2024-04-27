Evde tabanca, mermi ve bıçaklar ele geçirildi; 2 gözaltı

SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki bir evde polisin yaptığı aramada 5 tabanca ve mermiler ile bıçaklar ele geçirildi, 2 kardeş gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesindeki bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 165 mermi ve 3 amaç dışı bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili E.K. ve Ü.K. isimli kardeşler, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.