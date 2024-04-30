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        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde dün kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i (44) banyoda tabancayla başından vurarak öldüren Ertuğrul Temiz (39), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.04.2024 - 11:25
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        Sevgilisini banyoda tabancayla öldüren şüpheli adliyede
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde dün kendisini aldattığını öne sürdüğü sevgilisi Gülcan Güneş'i (44) banyoda tabancayla başından vurarak öldüren Ertuğrul Temiz (39), adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde meydana geldi. Ertuğrul Temiz ile birlikte yaşadığı ve bir erkek çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul Temiz, banyoda Güneş’i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı. Ertuğrul Temiz bir süre sonra erkek kardeşini telefonla arayarak Gülcan Güneş’i öldürdüğünü söyledi. Temiz’in kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kapısı itfaiye ekipleri tarafından açılıp girilen evin banyosunda Güneş’in cansız bedeni bulundu. Gülcan Güneş’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Ertuğrul Temiz., Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Şüpheli ifadesinde, sevgilisinin banyoya girdiği sırada vücudunun bazı noktalarında morluklar olduğunu, aldatıldığını düşünüp tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

        Ertuğrul Temiz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, şüphelinin çocuğunu yakalanmadan önce ablasına bıraktığı öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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