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        Durdurulan 2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı

        SAMSUN'unHavza ilçesinde durdurulan 2 kamyonda yapılan aramada, 83 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 12:57 Güncelleme: 30.04.2024 - 13:00
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        Durdurulan 2 kamyondan 83 bin 440 sentetik ecza çıktı
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        SAMSUN'unHavza ilçesinde durdurulan 2 kamyonda yapılan aramada, 83 bin 440 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi sonrası harekete geçti. Ekipler, dün saat 22.00 sıralarında Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi'nde 2 kamyon durdurup, arama yaptı. 2 araçta yapılan aramada, 83 bin 440 sentetik ecza hap ele geçirildi. Şoförler F.K. (41) ile Ş.K. (31), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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