Memur-Sen, 1 Mayıs'ı Samsun'da kutladı

MEMUR-Sen, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Samsun'da düzenlediği mitingle kutladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye'nin 81 ilinden gelen Memur-Sen üyeleri, Samsun Tütün İskelesi'nde buluştu. Mitinge Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz da katıldı. Miting ilk olarak Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarında polis memurlarına yapılan saldırıyı kınayan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bugün emeğin, emekçinin sesinin en gür çıktığı gündür. Emeğin, emekçinin ideolojik çatışma aparatına dönüştürüldüğü, emek gündeminin değil şiddetin konuşulduğu 1 Mayıs’lar Memur-Sen’le birlikte geride kaldı. 11 hizmet kolumuzla, hizmeti merkeze alan sendikal anlayışımızla, yeni bir yol açtık. 1 Mayıs’ı bir kurultay kabul ederek, şiddetin, kanın, çatışmanın değil emeğin, emekçinin konuşulduğu bir güne dönüştürdük. Biz diyoruz ki 1 Mayıs'lar emeğin güç birliği yaptığı, küresel sömürü düzenine karşı sözün yükseldiği dayanışma zeminleri olmalı” dedi.

‘EMPERYALİSTLER, KÜRESEL KAOS STRATEJİSİNİ DERİNLEŞTİRİYOR’ Dünyada adaletsizliğin zirve yaptığını söyleyen Yalçın, “Dünya bir yangın yerine dönüştü. İnsanlığın vicdanı korkunç yaralarla kavruluyor. Savaşlar, çatışmalar bütün dünyayı sarıyor. Geçen yüzyılda, zaten adaletsizlik üzerine şekillenen kurumlar, sorunları kangrene dönüştürdüler. Emperyalistler, küresel kaos stratejisini derinleştiriyor. Açık söylüyorum, bu gidiş, gidiş değil. Cennet vaadiyle kurdukları cinnet düzeni insanlığı yok ediyor. Kirli stratejileri insanlığa kan ve acıdan veriyor. Çıkardıkları krizleri aşmak için insanlığı ateşe atmaktan çekinmiyorlar. Biz onun için direneceğiz ve insanlığın umudunu artıracağız. Bugün siyonist işgali altındaki Filistin devletinin topraklarında korkunç bir soykırım yaşanıyor. Gazze kan gölünde boğuluyor. Siyonist İsrail, Gazze’de 35 bin masum kardeşimizi şehit etti. Bunların 24 bininden fazlası kadın ve çocuk. Kundaktaki bebekleri, yürümekten aciz yaşlıları, hastanede yatan hastaları, sokakta oynayan çocukları, yardım kuyruğunda bir avuç un için bekleyen aç insanları katletti. İsrail bir terör ve şiddet örgütüdür. Gazze tarihin en vahşi soykırımını yaşıyor. Sözde hukuktan, medeniyetten bahseden Batılı emperyalistler soykırıma silah yetiştirme derdinde" ifadelerini kullandı.

‘ENFLASYON, ALIM GÜCÜNÜ DÜŞÜRDÜ’ Enflasyonun alım gücünü düşürdüğünü de ifade eden Yalçın, "Milli gelirden aldığımız pay azalıyor. Vergi yükümüz artıyor. TÜİK verilerine göre ücretliler 2015’te milli gelirden yüzde 43 pay alırken bugün yüzde 30’lar seviyesinde. O yüzden biz, mevcut ekonomik koşullara dönük ek tedbirler alınsın, dolaylı vergiler azaltılsın, matrahlar artırılsın, gelir vergisi ücretlilerde yüzde 15’e sabitlensin, vergi yükü sabit gelirlinin sırtından alınsın istiyoruz. Onun için biz, enflasyon farkı için eşel mobil diyoruz, kira yardımı diyoruz, bayram ikramiyesi diyoruz. Biz, fiyat spekülasyonu yaparak haksız kazanç elde edenleri iyi biliyoruz. Ekonomik istikrarsızlıktan faydalanarak kazanç elde edenleri de biliyoruz. Soruyorum buradan, enflasyon artışından sermayesinin hiç sorumluluğu yok mu? Şirket enflasyonu konusu neden gündeme taşınmıyor? Tekrar ediyorum, biz sabit gelirliler, kamu görevlileri olarak vergide adalet istiyoruz. Dolaylı vergiler düşürülsün, gelirde adalet sağlansın istiyoruz. Ücret skalasındaki çarpıklık giderilsin, memurun alım gücü yükseltilsin istiyoruz" diye konuştu.

‘1 MAYIS’LAR BİZİM İÇİN DİRENDİĞİMİZ GÜNLERDEN BİR GÜN SADECE’ Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Filistin İşçi Sendikaları Konfederasyonu Kudüs Şubesi Başkanı Ahmad Shaban Fawzi ise "Biz soykırıma maruz kalan bir halkız. Dolayısıyla 1 Mayıs’lar bizim için direndiğimiz günlerden bir gün sadece. Uluslararası Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlama yapmamız uygun değil ama buradan Türkiye'den Filistin halkına desteği görmenin halkımızı ne kadar güçlü tutuğunu söylemek isterim. Onun için yiğit işçilerimizi, sendika kadrolarımız da dahil olmak üzere Filistin halkımızın çektiği acıları aktarmak için buradayım. İşçilerimiz, işgal altında insana yakışır işin temellerinden yoksunlar. Kendileri, aileleri ve çocukları için saygılı bir yaşam kurma şansları ve imkanları yok. Tüm bunların başlıca nedeni İsrail işgalidir, İsrail'in ürettiği korkunç katliam stratejisidir” dedi.