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        Samsunspor'da hedef galibiyet

        SÜPER Lig'de 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Samsunspor'da yarın oynanacak Trabzonspor maçındaki tek hedef, mutlak 3 puan.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:23 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:25
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        Samsunspor'da hedef galibiyet
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        SÜPER Lig’de 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Samsunspor’da yarın oynanacak Trabzonspor maçındaki tek hedef, mutlak 3 puan.

        Samsunspor, çalışmalarını teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde Nuri Asan Tesisleri’nde tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

        Süper Lig’in 35’inci haftasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Samsunspor, ligin son 5 haftasında oynadığı maçlardan sadece 3 puan alabildi. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Lubomir Satka ile kart cezalısı olan Moryke Fofana ve Landry Nany Dimata, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

        Öte yandan Süper Lig’de 12 yıl sonra Samsun’da karşılaşacak olan Samsunspor ile Trabzonspor maçına taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonsporlu taraftarlar, kendileri için ayrılan bin 608 biletin tamamını günler öncesinden tüketirken, Samsunsporlu taraftarlar ise 30 bin 548 biletin 29 bin 500’ünü satın aldı. Kalan biletlerin de maç saatine kadar satılması bekleniyor.

        Kırmızı-beyazlı ekibin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11’i şu şekilde;

        “Okan, Zeki, Alim, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Muja, Holse, Ntcham, Emre ve Mouandilmadji”

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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