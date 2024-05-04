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        Samsunspor-Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlara adli ve idari işlem

        SAMSUN'da bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya üzerinden küfürlü ve tahrik edici paylaşım yapan 8 şüpheli yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 14:17 Güncelleme: 04.05.2024 - 14:20
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        Samsunspor-Trabzonspor maçı öncesi paylaşımlara adli ve idari işlem
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        SAMSUN’da bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya üzerinden küfürlü ve tahrik edici paylaşım yapan 8 şüpheli yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün oynanacak Samsunspor - Trabzonspor müsabakası öncesinde sosyal medyada, ‘6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun’ kapsamında yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri kapsamında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden olumsuz paylaşımlar yapıldığını tespit etti.

        Taraftar gruplarını tahrik edici, aşağılayıcı ve küfür içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarında yapılan araştırmada, profil sahiplerinin gerçekte A.F.D., S.E., G.G., M.E.Ö., S.N., H.A., G.K. ve F.D. olduğunu belirledi. 8 kullanıcı, adreslerinde yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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