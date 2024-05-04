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        Samsunspor - Trabzonspor: 3-1

        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl UstaSAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 21:34 Güncelleme: 04.05.2024 - 21:40
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        Samsunspor - Trabzonspor: 3-1
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        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

        HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 61 Yunus Emre Çift), Alim Öztürk (Dk. 61 Schindler), Van Drongelen, Bola, Bennasser (Dk. 82 Osman Çelik), Taylan Antalyalı, Raman (Dk. 67 Muja), Holse, Emre Kılınç (Dk. 82 Tait), Mouandilmadji

        TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Fernandez (Dk. 46 Berat Özdemir), Eren Elmalı, Meunier, Umut Güneş (Dk. 70 Fountas), Mendy, Bardhi, Trezeguet (Dk. 61 Visca), Pepe (Dk. 81 Orsic), Onuachu (Dk. 70 Enis Destan)

        GOLLER: Dk. 14 Taylan Antalyalı (P), Dk. 28 Moundilmadji, Dk. 36 Fernandez (Kendi kalesine) (Samsunspor) – Dk. 32 Bardhi (Trabzonspor)

        SARI KARTLAR: Bennasser, Alim Öztürk, Taylan Antalyalı, Schindler, Osman Çelik (Samsunspor) – Eren Elmalı, Berat Özdemir (Trabzonspor)

        Süper Lig'in 35'inci haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’u 3-1 mağlup etti.

        14’üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Samsunspor’un kazandığı penaltıyı kullanan Taylan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

        16’ncı dakikada Bardhi’nin ceza sahasına yaptığı ortada Eren’in indirdiği topa gelişine vuran Trezeguet’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

        18’inci dakikada Samsunspor’un geliştirdiği ani atakta Moundilmadji’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.

        28’inci dakikada Emre’nin ceza sahasına yerden pasıyla buluşan Raman’ın şutunda kaleci Uğurcan’dan dönen topu Moundilmadji ağlarla buluşturdu: 2-0.

        32’nci dakikada Trabzonspor’da Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 2-1.

        36’ncı dakikada Samsunspor’dan Zeki’nin kullandığı köşe vuruşunda Fernandez Moreno’nun kafasına çarpan top ağlarla buluştu: 3-1.

        45’inci dakikada Trabzonspor’un geliştirdiği atakta Bardhi’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor’un 3-1'lık üstünlüğüyle sona erdi.

        48’inci dakikada Zeki’nin hatalı geri pasıyla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu kaleci Okan kurtardı.

        63’üncü dakikada Eren’in ceza sahasına yaptığı ortada top kaleye yönelince kaleci Okan meşin yuvarlağı son anda kornere çıkarttı.

        74’üncü dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta top kalecide kaldı.

        89’uncu dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada Osman’ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

        Samsunspor maçı 3-1 kazandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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