Samsunspor – Trabzonspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 35’inci haftasında Samsunspor kendi evinde ağırladığı Trabzonspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Eminim bugün herkes bu takımı ve bu taraftarı neden çok sevdiğimi daha iyi anlamıştır. Bugün birlikte sahada inanılmaz bir birliktelik gösterdik. Taktiksel anlamda ilk yarı ve ikinci yarı güzel bir maç çıkardık. Çok zorlu bir rakibe karşı oynadık. Bu galibiyeti almak çok özel oldu. Maçtan önce taktiğimizi belirlemiştik. Taktiksel anlamda rakibe şans vermeyecektik. Planımız buydu. Bunu da çok iyi yaptık. Baskılarla rakibe nefes aldırmadık. Oyuncularımızla bugün yapacağınız koşular çok önemli dedik. Bunu da inanılmaz bir şekilde yerine getirdiler. Bunu çok iyi yaptılar. Takım olarak sadece ilk 11 değil, kulübeden gelenler de çok iyi performans gösterdi. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

AYNI KONSANTRE, İSTEK VE ARZU İLE SON MAÇIMIZA KADAR OYNAYACAĞIZ Ligin son maçına kadar aynı konsantre ve istek ile oynayacaklarını belirten Gisdol, “Ben matematik öğretmeni değilim. Çok fazla rakamlarla uğraşmak istemiyorum. Bize ‘tamamen ligde kaldık’ derseniz o zaman yüzde 100 inanmış olacağım. Bugünkü galibiyetle çok büyük adım attık. Bazı adamlar bize ligin bitimine 43 puana ulaştığımızı söyleseydi kimse inanmayacaktı. Aynı konsantre, istek ve arzu ile son maçımıza kadar oynayacağız” diye konuştu. Samsunspor’un çok basit, sade ama çok güçlü bir oyunları olduğunu ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “11 maçın 7'sini içeride kazanmış, tek mağlubiyeti var. Basit ama doğru ve bunu şiddetli şekilde uygulayan bir takım. Direk oyunları var ve özellikle burada ikinci topa yanaşmak, ondan sonrasında yapılacak ortalar, bir de rakip arkası şiddetli yapacağı koşular vardı. Bu plan her maç böyle yani burada da dışarıda da oynadıklarında bunu kendi güçlü oyunlarını oynatıp bunu yansıtıyorlar. Biz buna özellikle oyunun başlangıcında doğru cevap veremedik. Maçta oyuna girmek için bir takım böyle deneyimlerimiz oldu ama arkasından bir penaltı oldu. Sonra arkasında da bizim gibi takıma yakışmayacağı bir organizasyon bozukluğundan dolayı yediğimiz bir gol oldu. Rakip 2-0 öne geçti. Sonrasında tam oyuna tutunacakken golü de bulduk. Tam oyuna tutunacakken kornerden bu sefer kendi kalemize attığımız gol. 3-1 mağlup duruma düştük devreye girerken. Olabilir mi? Olabilir. Geçen haftada 2 farklı mağlup duruma düşmüştük. İkinci yarıda daha doğru oyun oynamamız gerekiyordu. Topa sahip miyiz? Evet topa sahibiz. Bunu da bekliyorduk zaten. Ama bunu beklerken bu oyunu oynarken özellikle oyuna genişlik verip sayısı olarak fazla girdiğimiz ceza sahasında paslar veya kısa ortalar yapmamız gerekiyordu. Yasladığın zaman o baskı şiddeti rakibin düşecekti. Zaman zaman bunu dedik ama sonuçlandıramadık” dedi.