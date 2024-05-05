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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk etabı Samsun'da

        TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 10-12 Mayıs tarihleri arasında start alacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:10
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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın ilk etabı Samsun'da
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        TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 10-12 Mayıs tarihleri arasında start alacak. Vezirköprü’de 14'üncü kez düzenlenecek olan ve toplamda 7 etaptan oluşan şampiyonayı çok sayıda sporsever izleyecek. Şampiyona için ilçede düzenlenen off-road yarışlarından kesitlerin yer aldığı tanıtım filmi Samsun Valiliği tarafından hazırlandı.

        Şampiyonanın diğer ayakları; 28-30 Haziran’da Ankara Kızılcahamam, 26-28 Temmuz’da Giresun Şebinkarahisar, 20-22 Eylül’de Denizli Merkezefendi, 18-20 Ekim’de Trabzon Akçaabat, 15-17 Kasım’da Sakarya merkez ve 6-8 Aralık’ta Kahramanmaraş merkezde yapılacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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