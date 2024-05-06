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        İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü (2)

        'İNTİHAREDECEĞİM' DEMİŞSamsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı (43), tabancayla vurarak öldüren büfeci eşi Adem Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:10
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        İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü (2)
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        'İNTİHAREDECEĞİM' DEMİŞ

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı (43), tabancayla vurarak öldüren büfeci eşi Adem Çay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İddiaya göre, şüpheli Adem Çay gece saatlerinde eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp intihar edeceğini, son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti. Burada çift arasında ilçedeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktığı; olayın bu sebeple yaşandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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