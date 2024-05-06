İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü (3)
TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Adem Çay (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Samsun’unİlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İngilizce Öğretmeni Saadet Çay’ı (43) tabancayla vurarak öldüren Adem Çay (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
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