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        İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü (3)

        TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İngilizce Öğretmeni Saadet Çay'ı (43) tabancayla vurarak öldüren Adem Çay (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:39
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        İngilizce öğretmeni, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü (3)
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        TUTUKLANDI

        Samsun’unİlkadım ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi İngilizce Öğretmeni Saadet Çay’ı (43) tabancayla vurarak öldüren Adem Çay (48), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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