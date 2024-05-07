Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü

AMASYA’da yaklaşık 100 yıllık 2 katlı konakta çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yapılan incelemede konağın sahibi Vedat Sayar’ın (65) cansız bedenine ulaşıldı.

Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak’taki Vedat Sayar’a ait 2 katlı konakta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp 4 binaya daha sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Konakta yapılan incelemede, Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sayar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda ise zarar oluştu.