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        Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü

        AMASYA'da yaklaşık 100 yıllık 2 katlı konakta çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:29 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:35
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        Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü
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        AMASYA’da yaklaşık 100 yıllık 2 katlı konakta çıkan yangın, 2 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yapılan incelemede konağın sahibi Vedat Sayar’ın (65) cansız bedenine ulaşıldı.

        Hacı İlyas Mahallesi Agah Efendi Sokak’taki Vedat Sayar’a ait 2 katlı konakta, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp 4 binaya daha sıçradı. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması yaptı. Konakta yapılan incelemede, Vedat Sayar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Sayar’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Konak kullanılamaz hale gelirken, diğer binalarda ise zarar oluştu.

        Bu arada, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

        Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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