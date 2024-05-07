Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü İngilizce öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan büfeci eşi Adem Çay (48) tarafından tabancayla göğsünden vurulan İngilizce Öğretmeni Saadet Çay (43), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü İngilizce öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan büfeci eşi Adem Çay (48) tarafından tabancayla göğsünden vurulan İngilizce Öğretmeni Saadet Çay (43), toprağa verildi. Cenazeye Saadet Çay’ın meslektaşları ve öğrencileri de katıldı.

        Olay, önceki gece ilçenin 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Çay, Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp, intihar edeceğini ve son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşlarındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti. Burada çift arasında Atakum ilçesindeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Çay, silahını doldur boşalt yaptığı sırada kadının sevgilisi ile çocuklar dışarı çıktı. Çay, eşini göğsünden vurdu. Adem Çay binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Eve giren ekipler, Saadet Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

        Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çay'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Çay tutuklandı. Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi.

        ‘BABAOCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ’

        Saadet Çay için Atakum ilçesi Özören Mahallesi’nde bugün cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından Çay’ın cenazesi, Çukurpınar Camisi’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Saadet Çay, Özören Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

        ‘MAALESEF KAYBETTİK’

        Belediye Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emel İnan, “Kişilik olarak öğrenmeyi bırakmayan bir karakterdi. O yüzden hep çok güzel bir öğretmen oldu. Çocukların yüreğine dokunabilen, anneliğini de öğretmenliğini de esirgemeyen güçlü bir kadındı. Çocuklar ona istediği gibi ulaşabiliyordu, onlarla diyalog kurabiliyordu. Ulusal ve uluslararası pek çok projede imzası vardı. Geldiğim yıllardan beri birlikte yaptığımız birçok proje var, maalesef kaybettik” dedi.

        Cenazeye İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, meslektaşları, yakınları ve öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        Eski sevgili 2. kata balkondan çıktı!
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        "Che, son ana kadar onurluydu"
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Feci ölüm! Scooterla seyir halindeyken çukura düştü
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        Almanya'da dönere 'tavan fiyat' tartışması
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        "Şimşek Tekniği" ile literatüre giren Türk doktordan yeni haber
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        Devin Özek'in 2 yabancı adayı!
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        Benzer Haberler

        Samsun'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen öğretmenin cenaz...
        Samsun'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen öğretmenin cenaz...
        Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı
        Havza'da sportif yetenek taraması yapıldı
        Samsun'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imza...
        Samsun'da Dezenformasyonla Mücadele Kurumlar Arası İşbirliği Protokolü imza...
        Havza'da oksijen tüpü alev alan iş yerinde hasar oluştu
        Havza'da oksijen tüpü alev alan iş yerinde hasar oluştu
        Havza Kaymakamı Ayvat anaokulunu ziyareti etti
        Havza Kaymakamı Ayvat anaokulunu ziyareti etti
        Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü
        Amasya'da asırlık konakta yangın; 1 ölü