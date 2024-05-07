Boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü İngilizce öğretmeni, son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde boşanma aşamasında olduğu, çeşitli suçlardan 19 kaydı bulunan büfeci eşi Adem Çay (48) tarafından tabancayla göğsünden vurulan İngilizce Öğretmeni Saadet Çay (43), toprağa verildi. Cenazeye Saadet Çay’ın meslektaşları ve öğrencileri de katıldı.

Olay, önceki gece ilçenin 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana geldi. Adem Çay, Belediye Ortaokulu’nda İngilizce öğretmeni olan eşi Saadet Çay’ı görüntülü arayıp, intihar edeceğini ve son bir kez çocuklarını görmek istediğini söyledi. Saadet Çay, sevgilisi olduğu belirtilen kişi ve 17 ile 14 yaşlarındaki çocuklarıyla Adem Çay’ın evine gitti. Burada çift arasında Atakum ilçesindeki yazlık ev sebebiyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adem Çay, silahını doldur boşalt yaptığı sırada kadının sevgilisi ile çocuklar dışarı çıktı. Çay, eşini göğsünden vurdu. Adem Çay binadan çıkarken, sokak üzerinde devriye gezen bekçiler tarafından suç aleti tabancasıyla yakalandı. Eve giren ekipler, Saadet Çay'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çay'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem Çay tutuklandı. Bu arada, Ahmet Çay'ın ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘yağma’ gibi suçlardan 19 kaydı olduğu öğrenildi. ‘BABAOCAĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ’ Saadet Çay için Atakum ilçesi Özören Mahallesi’nde bugün cenaze namazı kılındı. Helallik alınmasının ardından Çay’ın cenazesi, Çukurpınar Camisi’ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Saadet Çay, Özören Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.