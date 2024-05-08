Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı
SAMSUN'da, komşusu Ahmet K.
SAMSUN'da, komşusu Ahmet K.'yi (74) arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçaklayan Resul D., gözaltına alındı.
Olay, Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi'nde dün 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Resul D. (55) ile komşusu Ahmet K., araziyi ayırmak için çağırdığı Tapu Kadastro ekipleri ölçüm yaparken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Resul D., komşusunu karnından bıçakladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçılar tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
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