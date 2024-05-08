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        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı

        SAMSUN'da, komşusu Ahmet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:28 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:35
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        Komşusunu arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçakladı
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        SAMSUN'da, komşusu Ahmet K.'yi (74) arazi anlaşmazlığı yaşadığı yerde bıçaklayan Resul D., gözaltına alındı.

        Olay, Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi'nde dün 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Resul D. (55) ile komşusu Ahmet K., araziyi ayırmak için çağırdığı Tapu Kadastro ekipleri ölçüm yaparken tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Resul D., komşusunu karnından bıçakladı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlıkçılar tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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