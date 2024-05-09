3 kız kardeşe hırsızlıktan gözaltı
SAMSUN'da 2 farklı iş yerinden, ürünleri deneme bahanesiyle hırsızlık yapan Afganistan uyruklu 3 kız kardeş, gözaltına alındı.
SAMSUN'da 2 farklı iş yerinden, ürünleri deneme bahanesiyle hırsızlık yapan Afganistan uyruklu 3 kız kardeş, gözaltına alındı.
Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Afgan uyruklu M.R. (28), H.R. (34) ve H.R. (18) isimli 3 kız kardeş, önce İstiklal Caddesi'ndeki M.B.'nin (38) sahibi olduğu giyim dükkanına girdi. Buradan, deneme bahanesiyle toplam değeri 950 lira olan 3 farklı kıyafet çalıp, ardından aynı caddedeki M.Ö.'nün (21) aksesuar dükkanına gitti. 3 kardeş, yine aynı yöntemle buradan da değeri 800 lira olan 4 çelik bileklik çalıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı.
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