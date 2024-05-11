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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 18:01 Güncelleme: 11.05.2024 - 18:05
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 12 gözaltı
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’ndeki 4 farklı adres ve kent girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpeği Sam ile yapılan aramalarda, 677 gram metamfetamin, 198 gram sentetik kannabinoid, 192 ecstasy, 37,20 gram kokain, 70 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin lira, 2,15 gram kenevir tohumu ve 9 tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 12 şüpheli gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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