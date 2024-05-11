Samsun'da uyuşturucu operasyonu; 11 tutuklama (2)
11ŞÜPHELİ TUTUKLANDISamsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Samsun’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı; 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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