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        Bakımevinde engelsiz eğlence

        SAMSUN'da özel bir bakımevinde Engelliler Haftası kapsamında eğlence düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 10:02 Güncelleme: 12.05.2024 - 10:05
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        Bakımevinde engelsiz eğlence
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        SAMSUN'da özel bir bakımevinde Engelliler Haftası kapsamında eğlence düzenlendi. Etkinlikte bakımevinde kalanlar, aileleri ve çalışanlar söylenen şarkılarla eğlendi.

        Kentte faaliyet gösteren Özel Bizim Ev Bakım Merkezi yöneticileri ve çalışanları, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında tesiste kalanlar için etkinlik düzenledi. Eğlencede sanatçı Samet Ayan şarkılarını söylerken, Sağlık Odası ve Sosyal Servis birimleri de koro halinde şarkılar seslendirdi. Etkinliğe bakımevinde kalan yaşlı, engelli ve hastaların yanı sıra yakınları da katıldı. Merkez çalışanları da eğlencede yer alırken, hazırlanan yiyecekler katılımcılara ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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