Eşinin kardeşini bıçaklayan şüpheli, tutuklandı

SAMSUN’un Canik ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından dükkanına gelen kayınbiraderi İsa T.’yi (46) karnından ve göğsünün altından bıçaklayan Mustafa Bakioğlu (51), tutuklandı.

Olay, dün Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Bakioğlu’nun ilk eşinden dünyaya gelen çocuğu ile şimdiki eşi arasında tartışma çıktı. Bunu duyan Bakioğlu, eşi ile tartışma yaşayıp, sanayide sahibi olduğu oto boya ve kaporta dükkanına gitti. Kadının, durumu anlattığı kardeşi T., Bakioğlu’nun dükkanına gidip, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Bakioğlu, kayınbiraderini karnından ve göğsünün altından bıçakladı. Bakioğlu, bıçakladığı İsa T.’yi otomobiline bindirip, Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Polis ekipleri, Bakioğlu’nun hastanede yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.