Otobüsteki valizinde uyuşturucu çıkan yolcuya gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.S.’nin kente yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışma neticesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alıp, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde yolcu otobüsünü durdurdu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ile 540 gram skunk ele geçirildi.

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