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        Otobüsteki valizinde uyuşturucu çıkan yolcuya gözaltı

        SAMSUN'da yolcu otobüsündeki valizinde 1 kilo metamfetamin ile 540 gram skunk bulunan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:55
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        Otobüsteki valizinde uyuşturucu çıkan yolcuya gözaltı
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        SAMSUN’da yolcu otobüsündeki valizinde 1 kilo metamfetamin ile 540 gram skunk bulunan Y.S., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.S.’nin kente yolcu otobüsü ile yüklü miktarda uyuşturucu sevk edeceği bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki çalışma neticesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alıp, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi’nde yolcu otobüsünü durdurdu. Şüphelinin valizinde yapılan aramada 1 kilogram metamfetamin ile 540 gram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili Y.S., ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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