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        YÖK Başkanı Özvar, 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtımını yaptı

        SAMSUN'daSpor Dostu Kampüs programının tanıtımını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) milli sporcularıyla yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:15
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        YÖK Başkanı Özvar, 'Spor Dostu Kampüs' projesinin tanıtımını yaptı
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        SAMSUN'daSpor Dostu Kampüs programının tanıtımını, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) milli sporcularıyla yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar, "Spor Dostu Kampüs Projesi ile öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmayı hedeflemekteyiz" dedi.

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Spor Dostu Kampüs programının tanıtımı kapsamında Samsun'a geldi. Bünyesinde 35 farklı branşta toplam 200 öğrencisinin milli sporcu olduğu OMÜ'de, 19 Mayıs Gençlik ve spor Bayramı haftasında düzenlenen tanıtım programında, YÖK Başkanı Özvar, ilk olarak bisiklet turunun başlama işaretini verdi. Ardından basketbol karşılaşmasının hava atışını yapan Özvar, daha sonra Üniversite Sporları Federasyonu Türkiye Futbol Süper Lig Şampiyonu olan OMÜ futbol takımı ile üniversite senato takımı arasında oynanan karşılaşmada futbol oynadı. Spor Dostu Kampüs tanıtım programına Özvar'ın yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

        'KAMPÜSLERDE SPORTİF FAALİYETLER ARTIRILACAK'

        Spor Dostu Kampüs projesinin hedeflerini açıklayan YÖK Başkanı Özvar, "Bugün ilanını gerçekleştirdiğimiz Spor Dostu Kampüs Projesi ile üniversite öğrencilerinin ders dışı zamanlarının değerlendirilmesi, gençlerimizin beden ve ruh sağlıklarının korunması ve dengeli gelişim süreçlerine destek sağlanması, gençlerimiz başta olmak üzere, kampüslerimizde yaşayan herkesin spor ve fiziksel aktiviteye özendirilmesi ve düzenli spor yapmanın bir yaşam felsefesi haline getirilmesi, kampüslerde bulunan spor tesislerinin ve aktivitelerin geliştirilmesi, spor faaliyetlerinde paydaşlarla iş birliklerinin artırılması, öğrenci toplulukları ve kulüplerinin yaygınlaştırılarak sportif faaliyetlerinin artırılması, dezavantajlı ve desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin spor faaliyetlerine katılımlarının sağlanması, üniversitelerimizin akademik ve idari personelinin de fiziksel aktivitelerinin desteklenmesi ve spor yapmalarının sağlanması, üniversitelerimizde spor dostu ve sağlıklı kampüslerin oluşturulması ile ilgili farkındalığın artmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir" diye konuştu.

        'ÜNİVERSİTELERİN SPORA KATKILARI DEĞERLENDİRİLECEK'

        Spor Dostu Kampüs Projesi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte yürütüleceğini söyleyen Prof. Dr. Özvar, "Gençlik ve Spor Bakanlığının üniversitelerimize sağladığı spor altyapısı imkanlarıyla beraber Bakanlığın diğer imkanlarından da istifade etmek suretiyle üniversite öğrencilerimizi düzenli spor yapmaya teşvik eden üniversitelerimizi ön plana çıkarmaya ve sıralamada bu üniversitelerimize Yükseköğretim Kurulu ve Bakanlığımız tarafından belirlenen muhtelif bayraklar teslim edilecektir. Her yıl bu sıralama yoluyla üniversitelerimizin spora yapmış olduğu katkı ölçüsünde sıralaması değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.

        'BU YILI HAREKETLİLİK YILI İLAN ETTİK'

        Bakanlık olarak spora önemli destekler sağlandıklarını belirten Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, "Sporun kitleselleşmesi ve tabana yayılması bağlamında, belki de bizim ülkemizde üniversite gençliğinin son kez sporla teması bağlamında önemli, bir projeyi hayata geçirmiş bulunuyoruz. Elit sporcu yetiştirmek başka bir politika, sporun kitleselleşmesi başka bir politika. Spor Dostu Kampüs Projesi ile sporun kitleselleşmesini hep birlikte sağlamış olacağız. Biz gençlerimize üniversite okuyan ve zamanının büyük bir bölümünü ne yazık ki istemediğimiz ortamlarda tırnak içerisinde belirteyim geçiren gençlerimizi daha fazla hareket etmeye, fiziksel hareketliliği, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi bu projeyle sağlamış olacağız. Bakanlık olarak bu yılı hareketlilik yılı ilan ettik. Hem fiziksel, hem akademik hem de kültürel hareketlilik. Bakanlık olarak hem yurtlarımızla, hem spor tesislerimizle, hem federasyonlarımız aracılığıyla, kulüplerimiz aracılığıyla spora oldukça kapsamlı destekler vermekteyiz. Bu proje kapsamında yapacağımız desteği ise ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz" dedi.

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