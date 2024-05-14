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        Çay içmeye gittikleri evdeki cinayette Adli Tıp raporu beklenecek

        SAMSUN'da, evine çay içmeye gittikleri Cenk Regaip Akman'ı (33) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ömür Can Özcan (30) ve Tayfun Sezgin'in (37) savunmaların doğruluğunun tespiti, tarafların bulundukları konum ve Akman'da meydana gelen yaralanmanın seyri dikkate alınarak, olayın meydana gelip gelmeyeceği konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun beklenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.05.2024 - 15:10
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        Çay içmeye gittikleri evdeki cinayette Adli Tıp raporu beklenecek
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        SAMSUN'da, evine çay içmeye gittikleri Cenk Regaip Akman'ı (33) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ömür Can Özcan (30) ve Tayfun Sezgin’in (37) savunmaların doğruluğunun tespiti, tarafların bulundukları konum ve Akman’da meydana gelen yaralanmanın seyri dikkate alınarak, olayın meydana gelip gelmeyeceği konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verildi.

        Olay, 21 Temmuz 2023 gecesi, Canik ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ömür Can Özcan, arkadaşlarıyla otururken Tayfun Sezgin'in elindeki tabancayı alıp kurcaladı. Bu sırada tetiğe dokunan Özcan'ın elindeki silahtan çıkan mermi, ev sahibi Cenk Regaip Akman'ın göğsüne isabet etti. Arkadaşlarının, araçlarıyla özel hastaneye götürdüğü Akman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Ömür Can Özcan, ağabeyi Y.Ö. (30) ve arkadaşları E.A. (41) ile Tayfun Sezgin'i gözaltına aldı. Ömür Can Özcan ve Tayfun Sezgin tutuklandı; E.A. ve Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        Sanıklardan Ömür Can Özcan, davanın ilk duruşmasında yaptığı savunmada, “Evdeki konuşma esnasında E.A. yüksek sesle konuşunca Cenk onu uyardı. E.A. da sinirlenip çıktı. Bir süre sonra ağabeyim de bakkala gitti. Tayfun oturduğu koltuğun arasında silah buldu. Bakmak için Tayfun'dan tabancayı aldım. 'Boş mu?' diye sorunca, 'Boştur herhalde' dedi. Tam bu sırada silah patladı. Tetiğe basıp basmadığımı hatırlamıyorum. Cenk yere düştü, 112'yi aradım, cevap gelmeyince Cenk'i hastaneye yetiştirmek için uğraştık. Keşke o silahı hiç almasaydım" dedi.

        Sanık Tayfun Sezgin ise “Evde sohbet ettikten sonra E.A. ile Cenk arasında yüksek sesten dolayı tartışma yaşandı. Ben Cenk'i mutfağa yolladım, E.A. da kızıp gitti. Y.Ö. de E.A.'dan sonra dışarı çıkmış. Mutfağa geçtik, oturduğumuzda yanımda silah gördüm. Rahatsız olunca silahı masaya koydum. Ömür Can, merak edince şarjörü çıkarıp kendisine verdim. Bana telefon geldi, açtığım sırada patlama sesi duydum. Kafamı kaldırınca Cenk'i yerde gördüm. 10-15 saniye içerisinde gerçekleşti bu olaylar” diye konuştu.

        Tutuklu sanıklar Ömür Can Özcan ve Tayfun Sezgin, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Sezgin ve Özcan’ın yanı sıra, Cenk Regaip Akman’ın annesi Hanım Akman ile babası Dilaver Akman ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar ilk duruşmada yaptıkları savunmaların tekrar ettiklerini söyledi.

        ‘KEŞİF YAPILMASINI İSTİYORUM’

        Duruşmada konuşan Cenk Regaip Akman’ın annesi Hanım Akman ise “Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum, ben bir anneyim. Olay yerindeki 4 kişi benim çocuğumu bu hale getirdi. Kamera kayıtlarının incelenmesini ve olay yerinde keşif yapılmasını istiyorum” dedi.

        KEŞİF YAPILMASI TALEBİ DAHA SONRA DEĞERLENDİRİLECEK

        Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının doğruluğunun tespiti, tarafların bulundukları konum ve Akman’da meydana gelen yaralanmanın seyri dikkate alınarak, olayın meydana gelip gelmeyeceği konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklenmesine karar verdi. Heyet, sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verirken, anne Hanım Akman’ın keşif yapılması talebinin daha sonra değerlendirilmesine hükmedip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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