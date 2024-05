Destici: Partilerin hazine yardımı tasarruf kapsamında kaldırılsın

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Siyasi partilere haksız bir şekilde verilen, ölçüsüz bir şekilde verilen bu hazine yardımının da tasarruf tedbirleri kapsamında kaldırılması gerekiyor" dedi.

​BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde kazandığı belediyelerinin bulunduğu illeri ziyaret kapsamında Samsun’a geldi. İlk olarak Salıpazarı ilçesinde temaslarda bulunan Destici, daha sonra Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret etti. Ardından basın mensupları ile bir araya gelen Destici, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasanın sivilleşmesi ve millileşmesi için ilk olarak siyasi partiler yasasında ve seçim kanununda değişiklikler yapılması gerektiğini söyleyen Destici, “Bu ikisini yapmadıktan sonra yeni sivil bir anayasadan bahsedilemez” diye konuştu.

‘YEREL SEÇİMDE 2, GENEL SEÇİMDE 3 KAT YARDIM ALIYORLAR’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamudaki tasarruf tedbirlerini desteklediklerini söyleyen Destici, “Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Hazine ve Maliye Bakanımızın tarafından tasarruf tedbirleri açıklandı. Biz bu tasarruf tedbirleri genelgesini destekliyoruz. Bunun inşallah eksiksiz ve harfiyen uygulanacağına da inanıyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak başından beri tasarruf diyen bir siyasi hareketiz. Aşırılığı, israfı, vurgunu, savurganlığı reddeden bir siyasi hareketiz. Bunun için bu tasarruf tedbirlerini destekliyor, uygulamasının da takipçisi olacağımızı söylüyoruz. Fakat eksik bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Mesela siyasi partilere yapılan hazine yardımı neden kaldırılmadı. Eğer gerçek bir tasarruf yapacaksak, bu siyasi partilerin her yıl ve özellikle de seçim yıllarında ölçüsüz bir şekilde harcadığı bu seçim yardımı kaldırılsın. Madem tasarruf diyoruz, niye ki 5 siyasi partiye milyarlarca lira, milyonlarca demiyorum, her birine yüz milyonlarca lira milyarlarca alan da var ve toplamda 10 milyara yakın parayı biz bu 5 siyasi partiye veriyoruz. Her yıl veriyoruz. Bazı vatandaşlarımız bunu çok ayrıntılı bilmiyor. Yerel seçim olduğunda aldıkları paranın iki katı alıyorlar, genel seçim olduğunda da tam 3 katını alıyorlar. Örneğin, bu yıl 5 milyar alıyor olsaydı yerel seçimde 10 milyar, genel seçim olsaydı 15 milyar alacaktı. 15 milyar ne demek biliyor musunuz? 1 milyar 10 tane 100 milyon demek. 15 milyar 150 tane 100 milyon demek. Onun için bu hesapları iyi yapmak lazım. Bu hesapları yaparak arkadaşlarımızın ya da hükümet edenlerin tasarruf tedbirlerini genelgesini ya da uygulamasını genişletmesi lazım” ifadelerini kullandı.