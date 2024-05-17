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        Engelliler Haftası'nda 1 günlüğüne asker oldular

        SAMSUN'da Engelliler haftasında 105 engelli birey, temsili olarak bir günlüğüne asker oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 09:28 Güncelleme: 17.05.2024 - 09:30
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        Engelliler Haftası'nda 1 günlüğüne asker oldular
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        SAMSUN’da Engelliler haftasında 105 engelli birey, temsili olarak bir günlüğüne asker oldu. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi’nde eğitimden geçirilen 105 engelli birey, törenle yemin edip, terhis belgesi aldı.

        Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından engelli bireyler için temsili askerlik töreni düzenlendi. Törene, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve engellilerin aileleri katıldı. Programda engelli bireyler asker kıyafeti giydirilip tıraş edildikten sonra konferans salonunda TSK hakkında bilgilendirme yapıldı. Konferansın ardından engelli bireyler spor salonuna götürülüp, burada yanaşık düzen ve mekanik nişancılık eğitimi verildi. Komutanlığa ait ambulansların tanıtımından sonra ise öğle yemeğine geçildi. Eğitimden geçirilen 105 engelli, törende yemin edip, ardından Vali Tavlı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala tarafından terhis belgesi ve hediyeleri verildi. Yemin törenine katılan asker arkadaşları adına konuşan Kemal Demir, burada olmaktan dolayı kendisi ve arkadaşları adına gurur duyduğunu söyledi.

        ‘YEMİNİNİZ KUTLU VE UĞURLU OLSUN’

        Programda konuşan Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, “Kahraman Mehmetçikler, askerlik Türk milletinin özünde olan, ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma onurunu bahşeden bir hasrettir. Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun haklı onur ve gururunu ömür boyu yaşamaktadır. Biz de aziz milletimizin ayrılmaz bir parçası olan özel ve kahraman evlatlarımızın kutsal askerlik görevini kısa süreli de olsa yerine getirme görevine katkı sağlamak için bir araya geldik. Güçlü bir toplum ancak her vatandaşa ilgi göstererek, sorunlarının çözümüne yardımcı olarak ve istekleri imkanlar ölçüsünde karşılanarak yaratılabilir. Bu kapsamda TSK daima milletinin yanında ve onlarla iç içe olmuş, güvenliğin yanında diğer konularda da milletinin emrinde olmayı kendine ilke edinmiştir. Özel ve kahraman evlatlarımızın kışla ortamını yaşamasına ve askerlik görevini yerine getirmesine imkan sağlanmıştır. Biz de onların heyecan ve duygusunu yürekten paylaşıyoruz. Kısa sürede aldığınız bu eğitimle, ‘Her Türk asker doğar’ özdeyişini ispatlarcasına askerliğe intibak ettiniz. Yemininiz kutlu ve uğurlu olsun. Bugünden itibaren milletimizin gözbebeği Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçisi olan TSK’nin saflarına katıldınız” dedi.

        ‘ASKER OLMAK İSTİYORDU’

        Etkinlikte engelli oğlu askerlik eğitimi alan Adil Topaloğlu (57), "Oğlum Ali bir hocamız sayesinde spora başladı. Dünyadaki çeşitli ülkelerde, gülle atmada ülkemize şampiyonluklar getirdi. Asker olmak istiyordu, devletimiz bize bu imkanı verdi. Bu üniformayı giymek istiyordu. Bunu sağlayanlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

        Antalya'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası gülle atmada dünya şampiyonu olan Ali Topaloğlu (26) ise “Asker olduğum için çok mutluyum. Dünya şampiyonu oldum ve gülle atmada 35 metreyle dünya rekoru kırdım. Davut Paşa’mıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

        Program, düzenlenen bando konseriyle son buldu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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