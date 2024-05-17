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        Son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi

        SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki 2 depoya düzenlenen baskında son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş, piyasaya sürülmek üzere hazır 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:10
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        Son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesindeki 2 depoya düzenlenen baskında son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş, piyasaya sürülmek üzere hazır 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi. Olayla ilgili H.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.S.’ye ait 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, son kullanma tarihi geçmiş ve değiştirilmiş, piyasaya sürülmek üzere hazır halde bulunan 1,5 ton ketçap ve mayonez ele geçirildi.

        Ekipler, H.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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